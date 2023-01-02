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Пушков назвал места возможного начала войны ведущих держав

Пушков: война ведущих держав может начаться с Украины, Тайваня или Корейского полуострова
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Фото: Global Look Press/Seung Il Ryu
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Военный конфликт с участием ведущих держав мира может начаться на Украине, Тайване или Корейском полуострове. Об этом 2 января заявил сенатор Алексей Пушков.

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«Ни из-за стычек между Грецией и Турцией, ни из-за ограниченного территориального конфликта между Индией и Китаем в 2023 году третья мировая война не начнется. Для этого нет веских причин. Украина, Тайвань и Корейский полуостров — вот три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира», — написал он в Telegram.

По его словам, Украина является одним из таких регионов из-за политики стран США и НАТО. Пушков также отметил, что Сирия за последнее время перестала считаться взрывоопасной территорией.

«Сирия, которая также была зоной повышенной угрозы конфликта между Россией и США еще несколько лет назад, более среди потенциально взрывных зон не фигурирует: там США и их союзникам пришлось отступить», — добавил бывший дипломат.

30 декабря военный эксперт Роберт Фарли в материале для 19Fortyfive назвал пять возможных сценариев начала третьей мировой войны в 2023 году. Все они связаны с упомянутыми Пушковым конфликтами.

Днем ранее бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что в настоящее время мир оказался в состоянии «небезопасного хаоса», что создает риски третьей мировой войны. Квасьневский озвучил мнение, что прошлый миропорядок рухнул и подтверждением тому служат противоречия между Китаем и Тайванем, а также «единый Запад» с президентом США Джо Байденом у руля.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сообщил «Известиям», что США и их союзники привели мир на грань третьей мировой войны. Депутат отметил, что Вашингтон поступает аморально, создавая «реальные угрозы мирового уровня для достижения своих геополитических целей». Однако Запад живет другими ценностями и следует извращенной идеологии, подчеркнул Белик.

10 декабря генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабную войну между Россией и НАТО. Он допустил, что всё может «пойти ужасным образом».

За день до этого президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

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