Эксперт рассказала об изменениях в оплате услуг ЖКХ

С января текущего года изменяется принцип оплаты общедомовых нужд. Теперь они будут оплачиваться не не по нормативу, как раньше, а по фактическим показаниям домового прибора учета, если тот установлен, рассказала 2 января профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм».

Отмечается, что изменения в принцип оплаты были внесены еще осенью, однако расчет платежей по-новому принципу начнется только в первом квартале текущего года.

По словам Финогеновой, основным минусом данного решения является потенциальное увеличение платы собственников за электричество, которое тратится на освещение в подъезде, работу лифта и домофонов, а также воды для уборки помещений и отопительных систем в случае перерасхода.

«По существу, этот вид издержек больше не должны нести управляющие компании, как это было раньше, а следить за перерасходом предлагается самим жильцам. Как технически это может быть осуществимо — большой вопрос, который, вероятно, будет раскрыт в дополнительных нормативных актах», — приводит ее слова «Газета.Ru».

С другой стороны, отметила эксперт, жильцам предоставят более справедливый расчет общедомовых расходов в соответствии с показателями приборов учета, а не согласно нормативам.

«В тех домах, где в силу различных причин не было возможности установить прибор учета, общедомовые расходы будут по-прежнему оплачиваться согласно муниципальным нормативам», — добавила Финогенова.

Ранее, 29 декабря, появилась информация о том, что власти создадут единую техническую и ценовую политику для региональных операторов капитального ремонта жилых домов. Также власти планируют уточнить условия отбора подрядчиков для проведения работ и установить федеральные требования к формированию и реализации региональных программ капремонта.

До этого, 28 декабря, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о том, что российские власти в 2023 году будут активно заниматься вопросами, связанными с ЖКХ. С 1 декабря 2022 года в России подорожали услуги ЖКХ. Совокупный рост стоимости коммунальных услуг составил установленные на федеральном уровне 9%. С этого момента повышения тарифов не будет до 1 июля 2024-го.