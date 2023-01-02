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Эксперт заявил о попытке США через потолок цен на нефть вернуть влияние на рынок

Эксперт Белогорьев заявил о попытке США через потолок цен на нефть вернуть влияние на рынок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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США пытаются с помощью потолка цен на экспорт российской нефти вернуть свое влияние на рынок. Об этом 2 января заявил заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

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«Сланцевая добыча нефти точно перестала играть свою решающую роль. Лишившись этого механизма, сейчас США предлагают новый вариант в виде такого купирования цен на российскую нефть. Поэтому здесь, я думаю, есть, конечно, далеко идущие расчеты», — рассказал он «РИА Новости».

По его словам, в 2023 году добыча нефти в США достигнет своего пика. Страна будет пытаться вернуть себе контроль над рынком, который был у нее до 1970-х годов, когда появился ОПЕК.

«До этого момента они контролировали и основной экспорт, и ценообразование. Конечно, введение потолка цен — это механизм, который работает в той же плоскости», — добавил эксперт.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС), а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии. Также с 5 февраля 2023 года начнут действовать ограничения на поставки нефтепродуктов из России в европейские страны.

В ответ на это президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российский энергоресурс. Таким образом, запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации цены.

О намерении ответить на санкционные меры по ограничению предельной цены на нефть РФ Владимир Путин заявил журналистам после заседания Госсовета 22 декабря. Он подчеркнул, что Россия не теряет ничего от введенного странами Евросоюза потолка цен.

Западные страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в странах ЕС, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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