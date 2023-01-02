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Эксперты подтвердили отсутствие нарушений во время розыгрыша «Новогоднего миллиарда»

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Фото: пресс-служба «Столото»
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Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» прошел под контролем тиражной комиссии и экспертов компании Group-IB, занимающейся кибербезопасностью.

Как рассказали в пресс-службе «Столото», тиражная комиссия подтвердила, что выигрышная комбинация была сформирована случайным образом. Члены комиссии, в которую вошли тележурналист Сергей Малозёмов, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина и член правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин, проверили бочонки и мешок на интактность, комплектность и отсутствие температурных аномалий.

По итогам розыгрыша комиссия заявила, что в ходе тиража не было нарушений. «Свое решение тиражная комиссия зафиксировала в протоколе, признав таким образом розыгрыш состоявшимся», — добавили в «Столото».

В то же время эксперты Group-IB проверили и подтвердили, что в главном новогоднем тираже приняли участие только проданные билеты с зарегистрированными игровыми комбинациями.

В «Столото» напомнили, что в момент продажи билета в фискальном накопителе контрольно-кассовой техники сохраняются данные о нем, и впоследствии они поступают в ФНС. Также информация передается в независимую систему контроля организатора лотереи — Минспорта или Минфина. Одновременно данные регистрируются в лотерейной системе учета проданных билетов, из которых формируется база играющих билетов.

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» состоялся 1 января. Главный приз выиграл житель Нижнего Новгорода. Также в ходе тиража было разыграно 100 призов по 1 млн рублей.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

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