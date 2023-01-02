Со 2 января МСД стал платным для транзитных автомобилей
Со 2-го января Московский скоростной диаметр стал платным для транзитных авто. Теперь плата за сквозной проезд по МСД составляет 950 рублей, это может снизить дополнительный трафик транзитных легковых машин, передает телеканал «Известия». При этом проезд для грузового транспорта по трассе без пропуска запрещен. Автовладельцы из Москвы и Московской области по-прежнему могут пользоваться им бесплатно. Контроль проезда будет вестись с помощью фотовидеофиксации,
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