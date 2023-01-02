Советский спутник сгорит в атмосфере в ближайшие три дня

Советский спутник «Космос-917» в ближайшие три дня сгорит в атмосфере Земли, сообщает Институт прикладной математики имени Келдыша РАН. Там уточнили, что атмосфера Земли продолжает освобождать околоземное пространство от космического мусора. Спутник «Космос-917» был запущен в 1977 году, передает телеканал «Известия». Он входил в систему предупреждения о ракетном нападении.

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