В Болгарии заявили о росте цен на газ для потребителей на 23%
Болгарская газораспределительная компания «Булгаргаз» объявила о росте цен на газ для конечных потребителей на 23% в январе 2023 года. Об этом она сообщила 1 января на своем сайте.
«Булгаргаз» информирует своих клиентов о том, что цена предложения, по которой государственный поставщик может продавать природный газ конечным поставщикам и лицам, которым была выдана лицензия на производство и передачу тепловой энергии, составляет 179,72 лева за 1 МВт·ч, или €91,89 за 1 МВт·ч», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что средняя цена на европейских рынках составляет €118 за 1 МВт·ч.
Ранее в декабре утвержденная в Болгарии цена на газ составляла 146,09 лева за 1 МВт·ч. Таким образом, за месяц стоимость топлива выросла на 23%.
Также 1 января глава минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что высокие цены на газ в Германии стали новой обыденностью. По его словам, цены не дойдут до «разрушительных пиков». Линдер отметил, что для дальнейшей промышленной развитости Берлину нужна непредвзятая энергетическая политика.
Ранее, 24 декабря, сообщалось, что в январе 2023 года для немецких домохозяйств вырастут цены на газ и электричество. Согласно исследованию Verifox, стоимость газа вырастет на 112% по сравнению с осенью 2021 года. Электроэнергия при этом подорожает на 44%.
О том, что Европу этой зимой ожидают значительные трудности на фоне ограничений поставок газа из РФ и роста цен, в начале сентября также заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отмечал, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами.
Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на ЖКХ, топливо и продукты.