Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на 2 км

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 2 км. Об этом 2 января сообщило ГУ МЧС по Сахалинской области.

«Днем от Камчатской группы реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северном направлении», — сказано в сообщении.

Вулкан, высота которого составляет 1156 м, находится в 7 км от города Северо-Курильска. По информации МЧС, пеплопад в населенном пункте не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. На данный момент угрозы жизнедеятельности населения острова нет.

Ранее, 26 декабря, вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 4 км. В МЧС предупредили о выпадении пепла в поселке Ключи.