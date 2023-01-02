Кличко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в Киеве и отключениях электроэнергии

Мэр Киева Виталий Кличко 2 января сообщил о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры в столице и аварийных отключениях электричества.

«В результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры», — написал он в своем Telegram-канале.

Кличко отметил, что в городе происходят аварийные отключения электроэнергии, также есть обесточенные объекты теплоснабжения. При этом мэр заявил, что водоснабжение в Киеве осуществляется в штатном режиме.

В ночь на 2 января воздушная тревога была объявлена в Киеве и нескольких областях Украины. Позже Кличко заявил, что в Киеве прогремели взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

В Минобороны РФ информацию о взрывах в Киеве 2 января пока не комментировали.

1 января глава областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в Киевской области в результате ударов поражен объект инфраструктуры.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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