Более 20 самолетов не смогли сесть в Стамбуле из-за тумана

Из-за сильного тумана более 20 самолетов не смогли приземлиться в аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле. Об этом воздушная гавань сообщила 2 января в своем Twitter.

В этот день взлетно-посадочная полоса аэропорта была закрыта на приземление в 05:45, а на взлет в 6:20. В 7:20 взлет был разрешен, полная нормализация работы ожидалась к 10:00.

22 самолета были перенаправлены в новый аэропорт Стамбула, расположенный в европейской части города.

Ранее, 28 декабря, аэропорт имени Сабихи Гёкчен приостановил полеты самолетов после взрыва газопровода недалеко от авиаузла. Прилетавшие самолеты перенаправляли в другой стамбульский авиаузел.