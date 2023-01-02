«РИА Новости»: батарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила технику ВСУ на Запорожском направлении

Российская батарея 152-миллиметровых пушек «Гиацинт-Б» 2А36 уничтожила скопление бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом 2 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Как рассказал боец артиллерийского расчета, скопление техники противника было вычислено при помощи беспилотника, после чего координаты позиций передались российским военным. Бойцам поступила задача отработать по скоплению техники противника.

«Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена», — отметил военный.

В составе наносившего удар артиллерийского расчета боевые задачи выполняют военнослужащие, которые были призваны в рамках частичной мобилизации и прошли курс подготовки, дополняет «Газета.Ru».

Днем ранее ВС РФ уничтожили шесть диверсионных групп на территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).

31 декабря российские военные в ходе наступления взяли под контроль населенный пункт Дорожнянка Запорожской области. В Минобороны РФ сообщили, что в результате наступления ВС РФ потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. Также были уничтожены три украинские боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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