Губернатор Богомаз заявил, что беспилотник ВСУ атаковал Климовский район Брянской области

Украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области, поврежден объект энергоснабжения, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз 2 января.

«Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. <...> В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество», — написал он в своем Telegram-канале.

Позже Богомаз пояснил, что в настоящее время возгорание на объекте энергоснабжения локализовано. Районная больница и школа-интернат переподключены к резервной линии, подчеркнул он.

После работы оперативных служб энергетики приступят к восстановительным работам.

По словам губернатора, пострадавших в результате атаки беспилотника нет.

29 декабря в Клинцовском районе Брянской области были сбиты беспилотные летательные аппараты в результате работы системы противовоздушной обороны. Сведений о пострадавших и разрушениях тогда не поступало.

До этого, 26 декабря, сообщалось, что ликвидирована украинская диверсионная группа, пытавшаяся проникнуть в Брянскую область. Четырех диверсантов уничтожили в ходе боестолкновения на границе с Украиной. Вооружены они были немецкими пистолетами-пулеметами SIG Sauer.

В октября в ряде регионов России введен средний уровень реагирования — в Республике Крым, Воронежской, Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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