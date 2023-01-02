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МИД РФ обвинил Косово в эскалации при поддержке США и Евросоюза

МИД: косовские власти берут курс на эскалацию, опираясь на поддержку США и ЕС
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Фото: REUTERS/Florion Goga
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Власти самопровозглашенной Республики Косово взяли курс на эскалацию при поддержке США и Евросоюза. Об этом 2 января заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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«С огромной тревогой следим за эволюцией ситуации в Косово и вокруг нее. Мы видим, что косовские власти берут курс на эскалацию, при этом очевидно для нас, они опираются на поддержку, открытую и скрытую, со стороны их кураторов, прежде всего со стороны Евросоюза и Вашингтона», — заявил он «РИА Новости».

Грушко призвал стороны, имеющие влияние на Косово, принудить его к поиску политического решения конфликта с Сербией.

«Прежде всего, заставить Приштину отказаться от воинственных планов, которые чреваты дестабилизацией Балкан, и выполнить все ранее взятые на себя обязательства, вытекающие в том числе из брюссельского соглашения, которое предусматривает в качестве центрального элемента решения косовской проблемы создание сообщества сербских муниципалитетов», — заявил замглавы МИДа.

Накануне премьер-министр Косово Альбин Курти призвал увеличить численность солдат НАТО «для укрепления мира и безопасности во всем регионе Западных Балкан». Он также объявил об увеличении расходов на оборону и количества своих солдат и резервистов.

27 декабря сербский министр обороны Милош Вучевич рассказал о том, что президент республики отдал приказ привести армию в высшую степень боевой готовности. Он добавил, что сербская армия, предотвращая насилие и террор, защищает территориальную целостность и суверенитет страны, а также защищает всех граждан Сербии.

Очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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