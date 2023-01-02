Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал готовиться к длительному конфликту на Украине. Об этом он заявил в интервью Би-би-си 1 января.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации Киев особенно остро нуждается в военной поддержке и Запад должен планировать ее оказание на долгосрочную перспективу.

«Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели — установления контроля над Украиной», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что конфликт, скорее всего, решится мирными переговорами. Однако условия, на которых будет основано мирное соглашение, зависят от соотношения сил двух стран, подчеркнул он.

30 декабря Столтенберг назвал военную поддержку Украины кратчайшим путем к миру. По его словам, России «следует понять, что ей не удастся достичь своих целей в украинском конфликте».

До этого, 22 декабря, глава Госдепа США Энтони Блинкен выразил похожее мнение. Он заявил, что поставки вооружений Киеву повышают шансы на переговоры по Украине. Он отметил, что «пока Россия не изменит курс, самый лучший способ повысить шансы на установление мира — это продолжать активную поддержку Украины».

Москва же, напротив, неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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