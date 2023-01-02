Daily Mail указала на столкновение Сунака с ужасающей реальностью

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнулся с ужасающей реальностью в наступившем новом году, пишет 1 января газета Daily Mail.

В ходе своего новогоднего обращения премьер-министр отметил, что приложит все усилия, для того чтобы справиться с текущим кризисом, в котором оказалось Соединенное Королевство.

«Это все вызовы последних 12 лет в одном флаконе. Это непростое время для нашей страны и нашей партии, и у нас есть менее двух лет, чтобы изменить ситуацию. Не каждая мера, которую мы принимаем, будет популярной. Но я могу обещать, что все они будут сделаны с одной целью: построить страну, которой будут гордиться наши дети и внуки», — отметил он.

Тем не менее, как отмечает таблоид, британский премьер столкнулся с рядом сложных проблем.

Первый вопросом, который встал перед Сунаком, стало заявление главного врача скорой помощи страны, который рассказал о том, что из-за сбоев в отделениях каждую неделю умирает до 500 человек.

Вторым потрясением стала информация относительно уровня миграционных проблем в Великобритании. Выяснилось, что в течение прошлого года в Соединенное королевство через Ла-Манш незаконным образом попало 45 756 мигрантов, даже несмотря на все усилия кабмина по предотвращению нелегальной миграции.

Третьей крупной проблемой, которую предстоит решить лидеру британского правительства, стали забастовки профсоюзов Великобритании. Отмечается, что в в ближайшее время из-за этого могут вновь встать железные дороги. Кроме того, впереди возможны новые забастовки медсестер и персонала скорой помощи.

«Это помимо ряда других текущих проблем, таких как стремительный рост инфляции и кризис стоимости жизни», — отметили в таблоиде.

Ранее, 1 января, агентство Bloomberg со ссылкой на государственную статистику рассказало о том, что более 45 тыс. мигрантов за год нелегально прибыло в Великобританию через пролив Ла-Манш. Отмечается, что последние переходы состоялись в день Рождества, когда 90 человек совершили путешествие из Франции на двух лодках.

До этого, 14 декабря, премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал сократить общую иммиграцию к следующим выборам, но настаивал на том, что его приоритетом является решение кризиса с маломерными судами, который привел к тому, что в этом году около 45 тыс. мигрантов нелегально прибыли в Великобританию. Британский премьер также дал понять, что намерен сократить число иностранных студентов в стране.