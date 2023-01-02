В парке Юнион-Сквер в Нью-Йорке загорелась рождественская ель. Видео пожара появилось в Twitter 1 января.

Дерево загорелось возле северного входа в парк, у павильона с итальянским рестораном. Возгорание произошло днем, территорию вокруг оцепила полиция. Причины пожара неизвестны.

Ранее в новогоднюю ночь в Новосибирске загорелись две квартиры после того, как в сторону многоэтажного дома запустили петарды. Находившиеся в помещении мужчины не смогли самостоятельно потушить огонь, на место пришлось вызывать пожарных.