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В Санкт-Петербурге задержали 2 тыс. мигрантов в новогоднюю ночь

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге в качестве профилактики было задержано около 2 тыс. мигрантов. Об этом 1 января сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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«В ходе обеспечения правопорядка в профилактических целях в полицию было доставлено около 2 тыс. граждан стран ближнего зарубежья. В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера», — говорится в сообщении.

Также полиция предотвратила несколько десяток попыток запуска фейерверков на Дворцовой площади, где были большие скопления людей.

Также 1 января официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что новогодняя ночь прошла в России без происшествий. По ее словам, для обеспечения безопасности и общественного порядка дежурство в новогоднюю ночь несли 66 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных структур и общественных организаций правоохранительной направленности.

Днем ранее сообщалось, что в Москве порядок будут обеспечивать свыше 7,1 тыс. человек. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства рассказали, что к возможным нештатным ситуациям готовы 1,3 тыс. аварийно-восстановительных бригад. Также организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала.

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