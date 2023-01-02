На Кольцевой линии Московского метро временно изменилась схема движения

Со 2 по 7 января на Кольцевой линии Московского метрополитена изменится схема движения. Об этом 1 января сообщила мэрия Москвы.

Поезда будут поочередно ходить только в одну сторону. Со 2 по 4 января они будут следовать только против часов стрелки, а с 5 по 7 января — только по часовой. Все станции и пересадки будут открытыми.

«Это необходимо, чтобы обновить систему автоматики и телемеханики: от нее во многом зависят безопасность движения, интервалы между поездами и выполнение графика», — рассказали в мэрии.

После завершения работ поезда на Кольцевой линии смогут ходить чаще: в пиковые часы количество пар поездов достигнет 36 вместо 34.

Ранее, 30 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин провел технический запуск последнего участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от «Каширской» до «Нижегородской». Он указал, что строительство БКЛ завершено и теперь начинаются пусконаладочные работы.

В октябре заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице появится 18 новых станций метро к 2025 году.