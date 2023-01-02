Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВФУ обесточили три котельных и восемь трансформаторных подстанций Горловки
Мир
Пушков назвал западные страны ответственными за наплыв мигрантов
Происшествия
Беспилотник ВСУ повредил объект энергоснабжения в Брянской области
Мир
В Польше чиновников будут штрафовать за неисполнение нормативов экономии электричества
Мир
В Германии назвали дорогой газ новой обыденностью
Мир
В США назвали показательным игнорирование Байденом просьбы Зеленского об оружии
Мир
Польский депутат объявил о потере Хорватией суверенитета
Спорт
Овечкин стал первой звездой декабря в НХЛ
Мир
Nikkei узнала о желании Японии пригласить Зеленского на саммит G7
Мир
Кличко заявил об аварийных отключениях электроэнергии в Киеве
Мир
В новогоднюю ночь в Багдаде не менее 150 человек пострадали из-за фейерверков
Мир
Семья Пеле решила похоронить его в мавзолее
Сюжет:

Экс-советник Буша назвал условие прекращения помощи Украине от Запада

0
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Помощь Украине от западных стран прекратится в случае отсутствия военных успехов. Об этом 1 января заявил бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен.

Принуждение к миру: как изменилось отношение к Украине за год
Европейцы подталкивают Киев к переговорам и всё меньше готовы помогать

«Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что нужно продолжать давить педаль газа — иначе Запад может устать и перестанет финансировать Украину», — сказал он в эфире Fox News.

При этом Аллен отметил, что ни Украина, ни Россия на компромиссы идти не хотят.

Ранее, 25 декабря, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может лишиться поддержки Вашингтона после 2023 года. Он допустил, что у помощи могут быть предельные сроки.

В середине декабря обозреватель портала 19fortyfive Ставрос Атламазоглу заявил, что США продолжат поставлять Киеву все необходимые ресурсы — деньги и вооружение — до тех пор, пока у власти находится президент Джо Байден.

28 декабря американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил о бессмысленности последнего пакета помощи Киеву от Вашингтона, включающего зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Он обратил внимание на то, что в ходе визита президента Украины Зеленского в США 21 декабря Байден так и не пообещал Киеву ничего, кроме одной батареи ЗРК Patriot, — ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии.

При этом, как сообщает газета The Washington Post, Зеленский по итогам поездки в США не достиг цели получить более современное вооружение для наступательных действий.

США и другие западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023