Экс-советник Буша назвал условие прекращения помощи Украине от Запада

Помощь Украине от западных стран прекратится в случае отсутствия военных успехов. Об этом 1 января заявил бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен.

«Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что нужно продолжать давить педаль газа — иначе Запад может устать и перестанет финансировать Украину», — сказал он в эфире Fox News.

При этом Аллен отметил, что ни Украина, ни Россия на компромиссы идти не хотят.

Ранее, 25 декабря, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может лишиться поддержки Вашингтона после 2023 года. Он допустил, что у помощи могут быть предельные сроки.

В середине декабря обозреватель портала 19fortyfive Ставрос Атламазоглу заявил, что США продолжат поставлять Киеву все необходимые ресурсы — деньги и вооружение — до тех пор, пока у власти находится президент Джо Байден.

28 декабря американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил о бессмысленности последнего пакета помощи Киеву от Вашингтона, включающего зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Он обратил внимание на то, что в ходе визита президента Украины Зеленского в США 21 декабря Байден так и не пообещал Киеву ничего, кроме одной батареи ЗРК Patriot, — ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии.

При этом, как сообщает газета The Washington Post, Зеленский по итогам поездки в США не достиг цели получить более современное вооружение для наступательных действий.

США и другие западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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