Сотрудники ГИБДД в Якутии спасли замерзающую на морозе женщину

Сотрудники ГИБДД города Якутска спасли замерзающую при –45 градусах мороза женщину. Она не помнила, откуда шла и куда направлялась вечером 1 января, рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время дежурства на рейдовых мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения по улице Ойунского сотрудники Госавтоинспекции заметили человека, который шел нетвердым шагом, спотыкался, падал и долго вставал. Приблизившись, они увидели, что это женщина 40–50 лет со следами обморожения на руках и лице.

«Даже посадить ее в салон автомобиля было непросто, так как руки и ноги так замерзли, что гнулись с трудом <...> Женщина откуда и куда шла, не помнила. Через несколько минут приехала бригада скорой медицинской помощи. Инспекторы помогли при транспортировке пострадавшей от холода в машину скорой помощи», — говорится в Telegram-канале Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).

В Якутии стоят сильные морозы, а по утрам — густые туманы. Горожан призывают к внимательности на дорогах и осторожности. В конце ноября в городе Губаха Пермского края было обнаружено тело пятиклассника возле теплотрассы. По данным «Известий», рядом с ним лежала бутылка с алкоголем, однако причиной смерти назвала переохлаждение.