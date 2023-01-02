OneTwoTrip: россияне активно интересуются перелетами в январе в Москву, Сочи и Турцию

Сочи и Москва — основные направления у россиян для путешествия в январе. Турция лидирует среди зарубежных стран для отдыха, следует из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В рамках исследования, целью которого было выяснить, в какие города и страны чаще всего планируют отправиться в январе, анализировались поисковые запросы на вылет в период с 1 по 31 января.

Оказалось, что российские города запрашивали 55% пользователей, в остальных запросах — заграничные города и страны. Лидером среди российских городов по запросам стала Москва — в столицу путешественники чаще всего ищут билеты — 20,5% поисковых запросов пользователей сервиса.

«На втором месте Сочи, перелеты в который рассматривают 12,4% клиентов, планирующих поездки заранее. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с долей в 10,9%», — приводит «РИА Новости» результаты исследования.

Средняя стоимость билета в выше названные города — 7,4 тыс., 7 тыс. и 7,5 тыс. рублей соответственно. Стоимость билета в самый популярный заграничный город — Стамбул — из Москвы составляет порядка 15,3 тыс. рублей за одного пассажира. Поисковых запросов на такую поездку в сервисе — 12,5%, добавили аналитики.

Среди популярных для путешествия городов РФ также оказались Минеральные Воды, Калининград, Казань и Екатеринбург. Среди заграничных направлений — Анталья, Дубай, Бангкок и Ташкент.

Россияне также обращают внимание на поездки в Ереван (6,5%, цена билета из Москвы — 12,6 тыс. руб.) и на Пхукет (5,7%, билет за 57,8 тыс. рублей), добавила «Газета.Ru».

Ранее, 27 декабря, были названы самые популярные туристические направления в уходящем 2022 году у россиян. Ими стали Дагестан, Алтай, Карелия и Байкал.

Также в этот стали известны самые красивые и популярные горнолыжные курорты в России. Согласно данным, поступившим в распоряжение «Известий», самые популярные горнолыжные курорты России находятся в Сочи — «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром».