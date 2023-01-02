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Батарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила скопление техники ВСУ на запорожском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Батарея 152-миллиметровых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа, выполняя боевые задачи на запорожской направлении, ликвидировала скопление бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно в понедельник, 2 января.

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«Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена», — цитирует бойца артиллерийского расчета «РИА Новости».

Скопление техники противника было вычислено при помощи беспилотника. Затем координаты позиций оперативно передаются российским военным. Данные объективного контроля подтверждают — цель была ликвидирована.

Ранее, 10 декабря, российские военные уничтожили с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» опорный пункт украинских боевиков на запорожском направлении. После отработки ударов по заданной цели расчету РСЗО «Град» нужно было быстро сменить локацию, чтобы не попасть под ответный огонь.

9 декабря в Минобороны РФ сообщили, что российские войска поразили шесть пусковых установок РСЗО MLRS и MARS II западного производства в Запорожской области. Также были вскрыты временные огневые позиции украинских войск.

3 декабря врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские войска продолжают удерживать рубежи в регионе и предотвращают любые попытки прорыва противника.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск. Освобожденная часть Запорожской области вошла в состав РФ по итогам референдума. Под контролем Киева находится областной центр — город Запорожье.

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