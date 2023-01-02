ВФУ обесточили три котельных и восемь трансформаторных подстанций Горловки
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Горловку Донецкой Народной Республики (ДНР), обесточив три котельных и восемь трансформаторных подстанций. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил мэр города Иван Приходько.
«В результате украинской вооруженной агрессии в горловском поселке Аксеновка обесточены восемь трансформаторных подстанций и три котельных. Без электроэнергии 1455 абонентов», — написал мэр в своем Telegram-канале.
Ранее ночью Приходько сообщал, что ВФУ обстреляли Калининский район Горловки.
«Прилеты вражеских снарядов фиксируются в непосредственной близости от жилого массива «Солнечный». Жителям жилмассива и прилегающих населенных пунктов — находиться вблизи укрытий!» — написал он.
Донецк и Горловка были обстреляны вооруженными формированиями Украины также вечером 1 января. В общей сложности по населенным пунктам выпустили десять снарядов натовского 155-миллиметрового калибра, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
В течение новогодней ночи украинские боевики выпустили 25 снарядов по Донецку. Кадры последствий обстрела продемонстрировал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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