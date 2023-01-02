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Генсек НАТО Столтенберг призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

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Страны Запада должны готовиться к затяжному конфликту на Украине — такое заявление в воскресенье, 1 января, сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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«Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели — установления контроля над Украиной», — рассказал глава альянса в интервью Би-би-си.

По его словам, в сложившейся ситуации Киев особенно остро нуждается в военной поддержке. И Запад должен планировать ее оказание на долгосрочную перспективу.

Столтенберг напомнил, что исход конфликтов — это, как правило, переговоры. В ситуации вокруг Украины Киеву необходимо обеспечить более сильные позиции при заключении мирного соглашения с Москвой за счет поставок военной техники. Такой шаг, считает руководитель блока, защитит интересы украинских властей.

Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. Так, 29 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического метода решения конфликта. С самого начала спецоперации по защите Донбасса РФ всегда выражала готовность к диалогу.

В ноябре украинский президент Владимир Зеленский заявил, что никогда не закрывал двери для переговоров с российской стороной. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

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