Пушков назвал западные страны ответственными за наплыв мигрантов

Спровоцированные западными странами войны и кризисы становились и продолжают становиться причинами всё новых волн беженцев, отметил 1 января сенатор Алексей Пушков. По его мнению, Франция уже сдалась под напором мигрантов, а попытки Великобритании сопротивляться к решению проблемы не приведут.

«Всё новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом: Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан, Украина... Франция уже давно сдалась под этим напором. А в случае с Британией даже ее отделение от ЕС и уход от квот на мигрантов не сильно поможет справиться с этими волнами», — написал он в Telegram-канале.

По состоянию на 1 января за прошедший год в Великобританию прибыло более 45 тыс. мигрантов, нелегально преодолев пролив Ла-Манш, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на государственную статистику.

27 декабря издание The Times сообщило, что министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман разработала план сокращения показателей иммиграции. Согласно документу, глава британского МВД предлагает повысить пороговые значения по доходам для лиц, которые пытаются перевезти в страну родственников без британского гражданства.

Ранее, 14 декабря, премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал сократить общую иммиграцию к следующим выборам, но настаивал на том, что его приоритетом является решение кризиса с маломерными судами.

Морские службы Франции в ноябре спасли более 140 мигрантов, которые пытались переплыть на лодках пролив Ла-Манш. В ночь с 11 на 12 ноября и в течение всего последующего дня региональный оперативно-разведывательно-спасательный центр (CROSS) зафиксировал информацию о нескольких судах, попавших в сложную ситуацию в районе пролива Па-де-Кале.

В ноябре 2021 года Бельгия и Франция обсудили с агентством ЕС по безопасности внешних границ Frontex меры по контролю за нелегальной миграцией через Ла-Манш. Причиной стал инцидент, когда затонула лодка с мигрантами по пути в Великобританию, в результате чего погиб 31 человек. Из-за произошедшего в отношениях Лондона и Парижа видели обострения.

Большинство нелегалов, прибывающих в Соединенное Королевство, не знают языка, но могут рассчитывать на пособие. По актуальному на тот момент закону из бюджета Британии каждый беженец получает около £40 в неделю. Также мигрантов обеспечивают жильем, медициной и образованием, предоставляют бесплатные медицину и образование.