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На острове Оаху из-за фейерверка мужчина лишился зубов

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Фото: AP Photo/Marco Garcia
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В Гонолулу в результате неудачного запуска фейерверка мужчине пробило грудную клетку. Кроме того, пострадавший лишился нескольких зубов, сообщает Hawaii News Now в понедельник, 2 января.

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В новогоднюю ночь из-за незаконных фейерверков на острове Оаху всего пострадали восемь человек. Так, один мужчина запустил салют возле топливного бака, в результате чего он получил осколочные ранения. Кроме того, в критическом состоянии в больницу доставили мужчину с травмами лица из-за взрыва фейерверка.

Служба экстренного реагирования заявила, что в канун Нового года произошло 15 нападений, включая ножевые. Директор службы экстренной помощи Гонолулу Джим Айрленд описал ночь как «довольно трудную».

В Италии от взрывов пиротехники в новогоднюю ночь получили ранения 180 человек. 48 пострадавших госпитализированы, состояние 11 из них оценивается как тяжелое.

В иракской столице Багдад по меньшей мере 150 человек пострадали из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь. Среди пострадавших 20 человек пожаловались на травмы глаз.

В Польше из-за фейерверков в новогоднюю ночь два человека погибли и семеро пострадали. Пожары возникали в мусорных баках, возгорания были и на живых изгородях.

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