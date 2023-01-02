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Да Силва пришел на инаугурацию с любимой дворнягой по кличке Сопротивление

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Фото: Соцсети
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Сопротивление стала первой собакой, чьи лапы ступили на ступени Дворца Алворада — официальной резиденции президента Бразилии. Луис Инаси Лула да Силва явился туда на инаугурацию 1 января в компании с любимой дворнягой, которую приютила будущая супруга политика Розангела в 2018 году.

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В ноябре будущая первая леди страны, известная также под именем Джанья, рассказала G1 об идее позволить Сопротивлению сопровождать супруга на инаугурации.

«Она наш маленький амулет, я бы сказала так. Сопротивление было встречено и принято сторонниками в лагере. Она пробыла несколько месяцев в Куритибе (город, где да Силва находился в тюрьме за коррупционные преступления, виновность в которых отрицал. — Ред.), там было очень холодно, она заболела, и я сказала, пойдем-ка, Сопротивление, ко мне домой, и она пошла», — вспоминала Джанья о том, как собака попала в их дом.

Она добавила, что сообщила да Силве о собаке словами «Смотри, у нас будет дочка». Собака стала символом для группы энтузиастов, выступавших за освобождение да Силвы.

В одной из соцсетей ее историю рассказывали так: «Шел дождь, было меньше +15 градусов, когда маленькая черная дворняга пересекла скоростное шоссе в районе Санта-Кандида в Куритибе. Лавируя между машинами, в ужасе от звука клаксонов, маленький щенок дрожал и ежился, когда двое мужчин, проходящих мимо, наконец забрали ее».

Лула да Силва стоял во главе южноамериканской республики с 2003 по 2010 год. Летом 2017 года был приговорен почти к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. В ноябре 2019 года вышел на свободу. Весной 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.

Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу и стал в третий раз президентом Бразилии. Церемония состоялась 1 января в конгрессе страны. Также присягу принял вице-президент Жералду Алкмин.

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии 31 октября. По итогам подсчета 99,01% голосов за него проголосовали 50,84% граждан, что составляет более 59,7 млн человек. Срок его мандата составляет четыре года.

Президент РФ Владимир Путин в тот же день направил поздравления Луле да Силве, а в российском МИДе выразили надежду на укрепление сотрудничества с южноамериканской страной, в том числе в рамках взаимодействия в ООН, БРИКС и G20.

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