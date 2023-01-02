В США назвали показательным игнорирование Байденом просьбы Зеленского об оружии

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед американскими конгрессменами, косвенно обозначил просьбу поставить Киеву танки и самолеты. Реакцией его американского коллеги Джо Байдена стало молчание — на этом моменте акцентировал внимание подполковник армии США Дэниэл Дэвис в своей статье для 19Fortyfive.

«Показательно, что Зеленский покинул Вашингтон, а Байден умолчал об отправке более чем одной батареи ПВО Patriot, каких-либо поставках танков, бронетранспортеров и сотен артиллерийских орудий», — отмечается в материале.

Как указал Дэвис, анализ действий Соединенных Штатов Америки и Североатлантического альянса — «что они делают и чего они не делают» — свидетельствует не только об осознанности Запада, но и проливает свет на главную цель — избежание прямого столкновения с Россией. И в то же время эта обдуманная сдержанность Белого дома задает новые вопросы относительно стратегии американского конгресса в отношении дальнейшей поддержки Украины.

Выступление Владимира Зеленского перед американским конгрессом состоялось 21 декабря. В своей речи помимо просьбы поставить киевскому режиму как можно больше военной техники он призвал усилить санкционное давление на Россию.

Тем же днем администрация Соединенных Штатов объявила о выделении нового пакета военной помощи Киеву почти на $2 млрд, который включает ракетную батарею Patriot. Хозяин Белого дома также гарантировал украинскому лидеру, что американская сторона продолжит поддерживать киевский режим поставками военной техники.

На следующий день сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала визит Зеленского в Вашингтон «телевизионным шоу», рекомендовав украинцам не переоценивать это события. Китайская газета Global Times увидела в выступлении президента Украины попытку сохранить повестку в центре внимания американской общественности.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне специальной военной операции РФ. О ее начале было объявлено 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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