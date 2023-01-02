Синоптики рассказали о погоде с переменной облачностью в Москве и области 2 января

Погода с переменной облачностью, отсутствие осадков, гололедица, а также до 1 градуса выше нуля ожидают жителей Московского региона в понедельник, 2 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве столбики термометров отобразят диапазон от -1 до 1 градуса тепла, ночью температура воздуха опустится до 5 градусов ниже нуля.

На территории Московской области ожидается от -3 до 2 градусов выше нуля в дневное время суток и от 7 градусов мороза — в ночное.

Прогнозируется ветер западного направления со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Накануне москвичей предупредили о сильном ветре и мокром снеге во вторник, 2 января. Кроме того, в городе ожидается гололед, в связи с чем в МЧС порекомендовали водителям снижать скорость движения, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев.