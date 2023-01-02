Украинская погранслужба подсчитала количество воздушных тревог за 2022 год

На Украине в 2022 году прозвучало 14 870 сигналов воздушной тревоги. Соответствующую инфографику опубликовала Государственная пограничная служба страны в Telegram-канале в воскресенье, 1 января.

Согласно данным, с 24 февраля по 15 декабря воздушную тревогу чаще всего объявляли на востоке страны, далее — в центральной и западной частях. В Киеве за указанный период прозвучало 628 сигналов.

Сообщается, что в среднем тревога звучала 47 раз в день. Максимальный показатель — 189 раз, который был зафиксирован 24 августа.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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