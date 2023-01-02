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Подросток убит и еще трое ранены после стрельбы из авто в Чикаго

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Фото: ABC7Chicago
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Подростки в возрасте от 14 до 17 лет серьезно пострадали в районе Вашингтон-парк американского города Чикаго в результате стрельбы. Один из них впоследствии скончался от полученных ранений, сообщил местный телеканал ABC7Chicago в понедельник, 2 января.

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Инцидент произошел в воскресенье днем в Вашингтон-парке. Около 13 часов дня в полицию сообщили о стрельбе.

По прибытии полиция обнаружила серебристую Kia с четырьмя людьми внутри с огнестрельными ранениями. Свидетели рассказали, что некий автомобиль остановился рядом с Kia, и из салона несколько раз выстрелили по пассажирам.

По данным правоохранителей, водитель Kia скончался от полученных травм, а трое других подростков находятся на лечении в близлежащих больницах. Полиция также уточнила, что автомобиль Kia был угнан 30 декабря. На месте происшествия обнаружены многочисленные гильзы и оружие. Стражи порядка сообщили, что за арест и осуждение виновных по этому делу назначено вознаграждение в размере $15 тыс.

Новый год в Чикаго начался бурно. По меньшей мере 11 человек получили ранения, трое погибли в результате перестрелки по всему городу 1 января.

Причем о первой перестрелке стало известно через несколько часов после публикации пресс-релиза, в котором 2022 год назван шестым годом с самым низким уровнем преступности в Чикаго с 1965 года.

Схожее происшествие 1 января произошло в штате Северная Каролина. В городе Дареме пять человек получили ранения в результате стрельбы, которую устроили неизвестные, проезжая мимо ресторана Subway на автомобиле.

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