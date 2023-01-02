В США пять человек пострадали в результате стрельбы из проезжающего мимо авто

В американском Дареме пять человек получили ранения в результате стрельбы. Об этом сообщает WBTW в воскресенье, 1 января.

По данным полиции, стрельбу открыли неизвестные, проезжая мимо ресторана Subway на автомобиле. Пострадавшими оказались четверо взрослых и один несовершеннолетний, из которых двоих госпитализировали с опасными для жизни ранениями.

Как указали очевидцы, выстрел был сделан из старой машины марки Honda. О причинах инцидента неизвестно.

Ранее, 31 декабря, в Стокгольме после стрельбы один человек погиб и двое получили ранения. Как сообщается, преступники также запустили фейерверки, чтобы запутать полицию.