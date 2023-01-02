В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту убийства россиянина

В Сухуме возбуждено уголовное дело в отношении жителя Абхазии по подозрению в убийстве россиянина. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики в субботу, 31 декабря.

Как говорится в публикации, инцидент произошел 30 декабря на улице Воронова. Р. Трапш, будучи в ссоре с гражданином РФ, выстрелил во входную дверь его квартиры, зная, что за ней стоит Н. Тараканов. В результате россиянин скончался на месте.

В настоящее время правоохранительные органы республики разыскивают Р. Трапша.

Ранее, 25 декабря, в Великобритании неизвестный открыл стрельбу в пабе, в результате чего погиб один человек и трое получили ранения. Позже полиция задержала двух человек в связи с инцидентом.