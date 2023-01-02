Реклама
Прямой эфир

В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту убийства россиянина

0
Фото: РИА Новости/Sputnik/Томас Тхайцук
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сухуме возбуждено уголовное дело в отношении жителя Абхазии по подозрению в убийстве россиянина. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики в субботу, 31 декабря.

Как говорится в публикации, инцидент произошел 30 декабря на улице Воронова. Р. Трапш, будучи в ссоре с гражданином РФ, выстрелил во входную дверь его квартиры, зная, что за ней стоит Н. Тараканов. В результате россиянин скончался на месте.

В настоящее время правоохранительные органы республики разыскивают Р. Трапша.

Ранее, 25 декабря, в Великобритании неизвестный открыл стрельбу в пабе, в результате чего погиб один человек и трое получили ранения. Позже полиция задержала двух человек в связи с инцидентом.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023