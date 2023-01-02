Politico допустила объявление Байдена о решении переизбираться в феврале

Президент США Джо Байден может в середине февраля объявить о решении принять участие в выборах главы государства в 2024 году. Об этом сообщила газета Politico в воскресенье, 1 января, со ссылкой на источники.

По информации издания, официально о решении может быть объявлено примерно к ежегодному посланию главы государства «О положении страны», с которым американский лидер выступает перед палатой представителей и сенатом конгресса США.

Как отмечается, в числе вопросов, которые предстоит решить хозяину Белого дома, проблемы национальной экономики и конфликт на Украине. Кроме того, сомнения, в частности у демократов, вызывает возраст Байдена.

Несмотря на это, американский лидер, вероятно, всё же примет решение баллотироваться.

9 ноября Байден заявил, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года. Он добавил, что планы о переизбрании у него созрели еще до выборов в конгресс, поэтому их итоги не повлияют на его решение.

Позднее стало известно, что больше половины американцев не хотят, чтобы Байден выставлял свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Опрос показал, что 58% избирателей не считают, что Байден должен баллотироваться на пост президента.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.