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FT рассказала о пагубном влиянии разногласий между Венгрией и Украиной на помощь Киеву

FT: разногласия Украины и Венгрии угрожают сближению Киева с НАТО
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Фото: Global Look Press/XinHua/Zheng Huansong
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Основные разногласия с Венгрией остаются неизменными, несмотря на то что Будапешт снял вето на пакет помощи Евросоюза Украине в размере €18 млрд. Весной они проявятся с новой силой, заявил евродипломат в беседе с Financial Times в воскресенье, 1 января.

За чертой вредности: что не так в отношениях Украины и Венгрии
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Европейские политики и эксперты видят только временную передышку в напряженных отношениях между Венгрией и Украиной. Глубокие разногласия между странами могут подорвать способность ЕС помогать Киеву.

«Когда ЕС обсудит окончательное решение по любому вопросу, требующему единодушного согласия, — например, дальнейшая помощь Украине, — он может снова стать заложником Венгрии», — опасаются представители государств — членов Евросоюза.

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что независимая и суверенная Украина — в национальных интересах страны.

«[Но] мы не заинтересованы в разъединении европейской и российской экономик раз и навсегда, поэтому мы стараемся сохранить всё, что можем, от российско-венгерского экономического сотрудничества», — добавил он.

Автор материала напоминает, что Венгрия является одним из наиболее зависимых в ЕС от российской нефти и газа государством. Также страна втянута в длительные споры с Украиной по поводу прав меньшинств для этнических венгров.

Будапешт заблокировал амбиции Украины по сближению с НАТО, требуя, чтобы она восстановила права нацменьшинств на своей территории. На ноябрьской встрече министров иностранных дел НАТО Венгрия выступила против приглашения главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы с Украины на официальные заседания.

«Украинско-венгерские связи находятся на минимальном уровне. Отношения между ЕС и Венгрией также плачевны, и Будапешт обращается к русским, которые тепло приветствуют их и отправляют им газ. Венгрия плохо подготовлена к полному отделению от России, которого сейчас добиваются другие», — добавил евродипломат.

30 декабря Кулеба заявил, что Венгрия, борясь с Еврокомиссией за свои деньги от ЕС, «берет в заложники Украину». Он отметил, что Будапешт отчасти вредил, когда вытягивал из санкционных списков определенных физических и юридических лиц.

В декабре ЕС утвердил выделение Украине кредитной помощи на €18 млрд. Первоначально Польша и Венгрия наложили вето на решение Еврокомиссии.

Позже Reuters написало, что Венгрия разменяла свое согласие на частичную разморозку обещанных ей Брюсселем средств. Также и Польша изменила свое решение, поддержав выделение денег Киеву.

Страны ЕС выделяют Украине деньги и оружие для противостояния РФ в специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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