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На Украине сообщили о воздушной тревоге в нескольких областях

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dmytro Smolyenko
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В Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области объявлена воздушная тревога. Об этом стало известно в воскресенье, 1 января, из данных официального ресурса по оповещению населения.

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Как передает украинский Telegram-канал Klymenko Time, в Днепропетровской области слышны взрывы. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны.

Ранее этим же днем сирены сработали во всех областях страны. Накануне издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киевской области.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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