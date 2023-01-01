На Украине сообщили о воздушной тревоге в нескольких областях
В Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной киевскому режиму территории Запорожской области объявлена воздушная тревога. Об этом стало известно в воскресенье, 1 января, из данных официального ресурса по оповещению населения.
Как передает украинский Telegram-канал Klymenko Time, в Днепропетровской области слышны взрывы. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны.
Ранее этим же днем сирены сработали во всех областях страны. Накануне издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киевской области.
Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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