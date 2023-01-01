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Три человека убиты и около девяти ранены при атаке боевиков в Индии

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Фото: ndtv.com
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В результате атаки боевиков на севере Индии убито по меньшей мере три человека и еще девять получили ранения. Об этом 1 января сообщает телеканал NDTV.

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«Официальные лица заявили, что этим вечером по меньшей мере двое вооруженных мужчин открыли беспорядочную стрельбу по жителям села Дангри», — передает телеканал.

Добавляется, что состояние двоих раненых оценивается как очень тяжелое.

В полиции указали, что на данный момент ведут поисковую операцию по поимке причастных к стрельбе.

Ранее, 26 октября, в Иране произошло нападение на мавзолей Шах-Черах в Ширазе. Неизвестные открыли стрельбу по прихожанам, в результате чего погибли 15 человек. Также сообщалось о как минимум 45 пострадавших.

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