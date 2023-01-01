Три человека убиты и около девяти ранены при атаке боевиков в Индии
В результате атаки боевиков на севере Индии убито по меньшей мере три человека и еще девять получили ранения. Об этом 1 января сообщает телеканал NDTV.
«Официальные лица заявили, что этим вечером по меньшей мере двое вооруженных мужчин открыли беспорядочную стрельбу по жителям села Дангри», — передает телеканал.
Добавляется, что состояние двоих раненых оценивается как очень тяжелое.
В полиции указали, что на данный момент ведут поисковую операцию по поимке причастных к стрельбе.
Ранее, 26 октября, в Иране произошло нападение на мавзолей Шах-Черах в Ширазе. Неизвестные открыли стрельбу по прихожанам, в результате чего погибли 15 человек. Также сообщалось о как минимум 45 пострадавших.