Матвиенко заявила о совпадении у РФ и Боливии взглядов на многополярный мир
Россия настроена на углубление отношений с Боливией, заявила 1 января спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она указала, что у стран совпадает взгляд на развитие многополярного мира.
31 декабря председатель верхней палаты парламента РФ прибыла в Бразилию, где 1 января проходит инаугурация президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. На церемонию был приглашен и боливийский лидер Луис Арсе Катакора.
Матвиенко предложила запустить механизм межправкомисии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Боливии.
Также на встрече с президентом Боливии она напомнила о приглашении посетить с визитом Россию и выразила надежду, что визит состоится в 2023 году.
«Я проинформировала президента России Владимира Владимировича Путина о нашей с Вами встрече, он просил Вам передать большой привет, передавал самые добрые пожелания и сказал: напомни, пожалуйста, президенту Боливии, что он должник перед Россией», — сказала Матвиенко, говоря о приглашении политика в РФ.
Ранее в этот день спикер Совфеда заявила, что президент Бразилии подтвердил готовность и заинтересованность в перезапуске отношений с Россией во многих сферах.