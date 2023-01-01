В лесу в турецком регионе Османие вспыхнул пожар
В турецком регионе Османие, в лесу Дюзичи, вспыхнул пожар. Об этом 1 января сообщает телеканал A Haber.
Отмечается, что для оперативного тушения были привлечены пожарные группировки из близлежащих городов.
Огнем охвачено уже около 10 га. На месте работают экстренные службы.
Ранее 1 января в центре Москвы вспыхнул пожар в ресторане «Тарас Бульба». Как сообщили в экстренных службах, очаг возгорания находился на первом этаже трехэтажного здания, затем огонь перекинулся на второй этаж, охватив 200 кв. м. Позже пожарные ликвидировали открытое горение, из-за возгорания часть конструкций обрушилась.