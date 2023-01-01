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Читатели Daily Mail раскритиковали новогоднее обещание Зеленского

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Читатели британской газеты Daily Mail остались недовольны новогодним обещанием президента Украины Владимира Зеленского. Свое мнение 1 января они высказали в комментариях на сайте издания, оценивая планы политика по «возвращению» Крыма.

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Один из пользователей назвал украинского лидера «опасным парнем», которого купили, чтобы он играл отведенную роль.

«Украина — не демократическое государство, и ее существование подходит к концу благодаря Зеленскому и тактике Запада», — написал один из комментаторов.

Еще один пользователь попросил Зеленского просить меньше денег и больше говорить о мире.

«Он хочет победы или чтобы мы продолжали выписывать ему чеки?» — интересуется автор с ником Joey001.

«Просто напоминаю, что его народ мерзнет и умирает, пока он сам богатеет и становится самым состоятельным человеком в стране», — указал Casper.

Еще один пользователь считает, что Зеленского надо «убрать», чтобы Украина могла вернуться к нормальной жизни.

На Украине не раз заявляли о желании вернуть Крым. Так, 26 декабря руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев намерен забрать Крым под свой контроль «комбинированным путем». По его словам, Крым будет возвращен и силой, и дипломатией.

В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал бахвальством слова главы ГУР Украины. Он подчеркнул, что украинские власти продолжают линию на одурачивание своего народа.

30 ноября в МИД РФ заявили об исходящей угрозе от Киева в связи с заявлениями о захвате Крыма.

Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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