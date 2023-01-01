В Австралии кот по имени Гас победил в заплыве для собак
От хейтинга не спасет даже милая мордашка и лапки. Кота по имени Гас засыпали угрозами после победы в заплыве. Состязания для животных прошли в Австралии, передает телеканал «Известия». Гас честно проплыл дистанцию 550 м быстрее своих оппонентов. Проблема в том, что заплыв проводился для собак, а Гас — кот. Гленн Друэри выставил питомца на собачьи состязания в шутку. В итоге владелец кота получил массу угроз от собаководов. Хозяева не стали разбираться, ощущает ли себя Гас псом. Давление даже вынудило снять Гаса с остальных заплывов.
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