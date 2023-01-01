Матвиенко сообщила о передаче президенту Бразилии послания Путина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что передала президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве письменное послание от российского лидера Владимира Путина.

«Я передала письменное послание президента Российской Федерации глубокоуважаемому президенту Бразилии. И также подтвердила, что мы ждем в Москве как только позволит его график и как только он сможет реализовать свой визит в Российскую Федерацию», — рассказала она 1 января по итогам встречи в рамках визита в Бразилию.

Ранее, 31 декабря, Матвиенко прибыла в Бразилию с рабочим визитом для представления России на инаугурации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Отмечается, что в составе делегации также были зампред СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов.

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии 31 октября. По итогам подсчета 99,01% голосов за него проголосовали 50,84% граждан, что составляет более 59,7 млн человек. В тот же день Путин направил ему поздравления с победой на выборах. Российский лидер подчеркнул, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет нового бразильского лидера.

Лула да Силва стоял во главе южноамериканской республики с 2003 по 2010 год. Летом 2017 года был приговорен почти к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. В ноябре 2019 года вышел на свободу. Весной 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.