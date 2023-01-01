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Матвиенко сообщила о передаче президенту Бразилии послания Путина

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что передала президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве письменное послание от российского лидера Владимира Путина.

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«Я передала письменное послание президента Российской Федерации глубокоуважаемому президенту Бразилии. И также подтвердила, что мы ждем в Москве как только позволит его график и как только он сможет реализовать свой визит в Российскую Федерацию», — рассказала она 1 января по итогам встречи в рамках визита в Бразилию.

Ранее, 31 декабря, Матвиенко прибыла в Бразилию с рабочим визитом для представления России на инаугурации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Отмечается, что в составе делегации также были зампред СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов.

Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии 31 октября. По итогам подсчета 99,01% голосов за него проголосовали 50,84% граждан, что составляет более 59,7 млн человек. В тот же день Путин направил ему поздравления с победой на выборах. Российский лидер подчеркнул, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет нового бразильского лидера.

Лула да Силва стоял во главе южноамериканской республики с 2003 по 2010 год. Летом 2017 года был приговорен почти к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. В ноябре 2019 года вышел на свободу. Весной 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.

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