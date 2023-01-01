Температура в Москве будет постепенно понижаться в ближайшие дни
Температура в Москве начнет снижаться в ближайшие дни. Особенно заметным похолодание будет 6 января, до –15 °С. Днем температура ожидается не выше –10 °С. Такой температурный фон на пять градусов ниже нормы, передает телеканал «Известия». Похолодание обусловит вторжение холодных воздушных масс и влияние высокого атмосферного давления.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.