Психологи из США дали рекомендации по правильным новогодним обещаниям

Существует несколько секретов выполнения обещаний, данных себе на Новый год. О них рассказали психологи из США Джон Норкросс, Ребекка Брендель и Полин Уоллин.

По словам специалистов, не стоит обещать невозможное, так как невыполненное обещание станет основанием для разочарования и беспокойства, отмечает портал Medicinenet.

«Обещания включают в себя неизменный американский дух неустанного самосовершенствования, и это может быть настолько неустанным, что это приводит к дополнительному стрессу», — сказал заведующий кафедрой психологии Университета Скрэнтона в Пенсильвании и автор книги «Изменения: 5 шагов к реализации ваших целей и решений» Джон Норкросс.

Он обратил внимание на то, что обещания сосредоточены на нескольких конкретных областях — здоровье, деньгах и отношениях.

Как отметила президент Американской психиатрической ассоциации Ребекка Брендель, то, что люди будут ставить перед собой высокие цели в конце года — вполне логично. Но цели более достижимы, когда они основаны на лучшем понимании себя, отметила специалист.

Она посоветовала проанализировать свой текущий образ жизни, а затем, вооружившись этим осознанием, выбрать достижимые способы самосовершенствования.

Еще один совет: принимайте решение исходя из своих собственных потребностей, а не из того, что, по вашему мнению, ожидают или восхищают другие, говорит клинический психолог из Кэмп-Хилл, штат Пенсильвания, Полин Уоллин.

Он напомнил, что люди более успешно выполняют решения, если они мотивированы изнутри, а не извне. Это следует из исследований, добавил эксперт.

«Похудение — очень популярное новогоднее обещание. Если это нужно для того, чтобы хорошо выглядеть на встрече выпускников, то это внешняя мотивация», — сказал Уоллин.

Однако если стремление сбросить лишний вес связано со здоровьем, то человек становится мотивированным внутренне, заключил он.

Как сообщалось 29 декабря, каждый четвертый россиянин откладывает важные дела на потом. Подобное состояние специалисты именуют прокрастинацией.

Иногда это связано с рассеянностью. Сказывается и дефицит времени, связанный с расстояниями в больших городах.