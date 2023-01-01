В первый день года в Москве установлен температурный рекорд
В Москве 1 января 2023 года установлен температурный рекорд. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температура в Москве достигла +4,3 градуса тепла вечером. Таким образом, установлен новый рекорд тепла для 1 января», — заявил он ТАСС.
Предыдущее рекордно теплое 1 января было зафиксировано в 1973 году. Тогда столбики термометров показали +4,2 градуса.
Также рекордное потепление в этот день было зафиксировано в Санкт-Петербурге, где столбик термометра поднялся до +4,8 градуса, а также в Калининграде, где зарегистрировали температуру +14 градусов.
При этом 1 января Вильфанд предупредил, что значительное похолодание в столице произойдет после 4 января. По его словам, на Рождество, 7 января, температура воздуха в Москве составит –12... –15 градусов.
Синоптик объяснил, что такая смена погоды связана со сменой восточной периферии циклона на западную.