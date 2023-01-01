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Эксперт CNN допустил скорое принуждение НАТО Зеленского к миру с Россией

Эксперт CNN Уолш: НАТО в скором времени может принудить Зеленского к миру с Россией из-за поставок оружия
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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НАТО может принудить президента Украины Владимира Зеленского к мирному соглашению с Россией в ближайшем будущем, если у руководства альянса сдадут нервы. Такую позицию 1 января озвучил эксперт CNN Ник Патон Уолш.

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«Терпению НАТО может прийти конец из-за поставок оружия. Это заставит искать экономической целесообразности в ущерб долгосрочной безопасности и настаивать на невыгодном для Киева мире», — отметил он, добавив, что данный сценарий, тем не менее, является маловероятным.

Ранее, 29 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что руководство России не намерено вести какое-либо обсуждение завершения украинского конфликта на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины. Он указал на неготовность к разумному диалогу со стороны Киева, который всеми силами пытается при помощи западных стран добиться вывода российских войск с российских же территорий.

До этого, 26 декабря, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не отвергает разрешения конфликта на Украине политическим путем, однако не на тех условиях, которые сейчас выдвигает Киев.

22 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются переговорами. Российский лидер отмечал, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. При этом он указывал, что киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с РФ.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Однако позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых договоренностей, а 4 октября официально отказался от контактов с Москвой.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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