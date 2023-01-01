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Косметолог назвала способ улучшить вид кожи лица после новогодней ночи

Врач-косметолог Жукова: улучшить внешний вид после новогодней ночи помогут маски и массаж кусочками льда
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Фото: flickr.com
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Улучшить вид кожи лица после новогодней ночи помогут маски промышленного производства, легкий лимфодренажный массаж или массаж кусочками льда. Об этом 1 января рассказала главный врач Московского центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Жукова.

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По ее словам, в случае злоупотребления жирной пищей на лице могут появиться припухлость, синяки под глазами и высыпания.

«Лучше выбирать косметические маски для лица промышленного производства и приобрести их заранее, так как праздники длятся несколько дней — востребованы упаковки масок из 5–7 штук», — цитирует Жукову «РИА Новости».

В состав маски заводского производства входят гиалуроновая кислота, глицерин, различные виды ароматических и цветочных масел, экстракт алоэ вера, сыворотки, а также муцин. Они нормализуют обмен веществ в коже, увлажняют и нормализуют ее цвет.

Если снять отечность при помощи маски не удалось, то можно провести легкий лимфодренажный массаж. Он также поможет снять головную боль, расслабить мышцы. Массаж можно проводить и кусочками льда отваров разных трав. Он улучшит цвет лица и минимизирует высыпания.

Чтобы минимизировать вред застолья и нарушения режима, за полчаса до запланированного застолья можно выпить любой сорбент, который поможет нейтрализовать негативное влияние алкоголя и тяжелой пищи, добавила специалист. Также она посоветовала пить обычную воду без газа, избегать копченых, сладких и соленых блюд.

В декабре заведующая областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, врач-диетолог высшей категории Инна Пичугина посоветовала выбирать легкие салаты из зелени и свежих овощей. Также полезны для здоровья блюда из запеченного мяса, птицы или рыбы. Использовать при готовке стоит низкокалорийный майонез или соусы.

Пичугина раскрыла и маленький секрет: чем меньше тарелка на столе, тем меньше вы будете есть.

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