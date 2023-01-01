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Минобороны Южной Кореи: попытка КНДР применить ядерное оружие приведет к падению режима

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Министерство обороны Южной Кореи предупредило власти Северной Кореи о том, что в случае попытки применения ядерного оружия последует падение режима КНДР. Об этом 1 января сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны Республики Корея.

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«Мы серьезно предупреждаем, что, если Северная Корея предпримет попытку применить ядерное оружие, это приведет к падению режима Ким Чен Ына», — подчеркнули в южнокорейском военном ведомстве.

Там призвали Пхеньян вернуться на путь ядерного разоружения, так как это станет «единственным способом» улучшить условия жизни народа КНДР.

В Сеуле добавили, что будут сдерживать ядерные и ракетные угрозы Севера и реагировать на них, основываясь на решимости «даже начать войну».

Кроме того, начальник штаба армии генерал Пак Чжон Хван посетил бригаду специального назначения Командования специальных операций.

«Поскольку вашей бригаде поручено проведение различных операций после проникновения в районы противника в непредвиденных обстоятельствах, вы должны быть оснащены возможностями и положением специального боевого подразделения, которого Север будет опасаться больше всего», — приводятся его слова.

1 января КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. После этого представители США, Японии и Южной Кореи по ядерным вопросам осудили планы КНДР по наращиванию ядерного потенциала. Представители трех стран предупредили, что действия Пхеньяна усилят его изоляцию и спровоцируют оборонный ответ со стороны Сеула и Вашингтона.

31 декабря Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря, они пролетели около 350 км, после чего упали в море. Япония выразила протест Пхеньяну в связи с ракетными пусками.

В 2022 году КНДР запустила 70 баллистических ракет, что стало рекордом за время разработки страной этих вооружений.

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