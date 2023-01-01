Спасатели в Москве вытащили провалившуюся под лед собаку

Днем 1 января спасатели, дежурившие на станции «Кузьминки» в Москве, вытащили из ледяной воды пруда тонущую собаку. Об этом сообщил Telegram-канал Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города российской столицы.

После получения сообщения о том, что животное провалилось под лед, к месту происшествия на судне на воздушной подушке вышла дежурная смена спасателей.

Собака находилась в воде в 5 м от берега. Спасатель в гидрокостюме спустился в промоину, доплыл до животного и вынес его к судну.

«Песика породы басенджи доставили на поисково-спасательную станцию, обтерли от ледяной воды», — говорится в сообщении.

Как пояснила хозяйка собаки, животное выбежало на лед в погоне за утками и провалилось в полынью.

Спасатели напомнили о том, что спускать с поводка собаку во время прогулки не рекомендуется.

Ранее, 20 декабря, в Якутске собака привлекла внимание спасателей и привела их на лед водоема к своему пострадавшему хозяину. Мужчину сразу эвакуировали на берег и передали врачам. По предварительным данным, он упал и порезался о лед, делая лунку для рыбалки.