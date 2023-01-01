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Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 88 шайб

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» 31 декабря забросил три шайбы в ворота соперника и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги до 88 голов.

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Россиянин в составе НХЛ забил 806 шайб. Гретцки забил 894 гола в ворота соперников.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», очередной хет-трик за «Вашингтон» позволил хоккеисту стать шестым игроком в истории лиги, забросившим три шайбы за матч в 30-й раз за годы выступлений.

Всего в 2022 году хоккеист забросил 50 шайб. Таким образом, он в восьмой раз повторил рекорд канадского хоккеиста Майка Босси.

Матч закончился счетом 9:2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

24 декабря Овечкина признали первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. В этот период спортсмен забросил 802-ю шайбу в карьере и вышел на второе место среди лучших снайперов лиги, обойдя канадца Горди Хоу.

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