Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 88 шайб
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» 31 декабря забросил три шайбы в ворота соперника и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги до 88 голов.
Россиянин в составе НХЛ забил 806 шайб. Гретцки забил 894 гола в ворота соперников.
Как отмечает «Спорт-Экспресс», очередной хет-трик за «Вашингтон» позволил хоккеисту стать шестым игроком в истории лиги, забросившим три шайбы за матч в 30-й раз за годы выступлений.
Всего в 2022 году хоккеист забросил 50 шайб. Таким образом, он в восьмой раз повторил рекорд канадского хоккеиста Майка Босси.
Матч закончился счетом 9:2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».
24 декабря Овечкина признали первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. В этот период спортсмен забросил 802-ю шайбу в карьере и вышел на второе место среди лучших снайперов лиги, обойдя канадца Горди Хоу.